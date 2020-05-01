Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко еще раз подчеркнул, что рейс самолета Ан-225 «Мрія» авиакомпании «Антонов», который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей, был оплачен компанией «Эпицентр К», которая заказала для себя коммерческий груз, а часть его была передана на нужды государства как гуманитарная помощь.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Интерфакс-Украина».

— «Эпицентр» заказал себе самолет, оплатил перелет «Мрії». ГП «Антонов» заработало на этом деньги, они поступили в государственный бюджет. Еще за это мы получили гуманитарную помощь в виде 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч костюмов биологической защиты и 30 тысяч специальных очков для наших врачей. Бесплатно, это была помощь и подарок от компании, которая это сделала, — сказал Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко пояснил, что президент Зеленский лично встречал этот рейс, потому что его осуществлял самолет Ан-225 «Мрія», который является гордостью Украины.

— Во-вторых, «Мрія» давно не летала, полтора года она стояла. Это действительно событие для Украины. Привезла груз для Украины. До этого повезла груз в Польшу, потому что был накоплен груз на китайских складах, чтобы его перевезти, — указал Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что доставленный в Украину самолетом «Мрія» груз с защитными масками был частично гуманитарным и частично коммерческим.