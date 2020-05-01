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Народный депутат и лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что Украина скатывается в долговую яму, поскольку в бюджете были сняты лимиты на долги, а власть постоянно берет кредиты у международных организаций.
Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
— Понятно одно: что правительство, президент и даже большинство в парламенте пошли путем увеличения долгов. Более того, они не просто увеличивают долги — они даже в бюджете сняли лимиты. То есть уже без ограничений можно увеличивать долги. Это путь в никуда. И каждый раз, как финансовый наркоман, стоят на коленях, протягивают руки и требуют любой ценой, при любых условиях хоть копейку денег. Но это совсем неправильная политика. Правильная политика - это немедленно начать переговоры о реструктуризации долга, — подчеркнула Юлия Тимошенко.
Нардеп отметила, что Украина может обойтись без кредитов МВФ. Деньги, в частности, в бюджет должен перечислить НАК «Нафтогаз Украины».
— У нас наши ресурсы не включены в бюджет. Вы знаете, что сейчас работает ВСК, которая уже провела второе заседание. И сегодня на ВСК были четко предъявлены документы, что 72 миллиарда гривен НАК «Нафтогаз» не перечислила в бюджет. Вы думаете, что ВСК, где большинство от фракции «Слуга народа», проголосовала, чтобы расследовать эти деньги и вернуть в бюджет? Они единогласно запретили ВСК рассматривать даже вопросы НАК «Нафтогаз», где самая большая коррупция в Украине. А эти 72 миллиарда гривен примерно равны тому, что они сейчас ожидают получить от МВФ, продавая землю и, в частности, принимая закон о банках», — сказала Юлия Тимошенко.
Напомним, что Украина рассчитывает на продление сотрудничества с МВФ. Новый кредит может составить 8 миллиардов долларов США. 3 миллиарда из них двумя траншами могут перечислить уже в этом году.
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Народный депутат и лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что Украина скатывается в долговую яму, поскольку в бюджете были сняты лимиты на долги, а власть постоянно берет кредиты у международных организаций.
Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
— Понятно одно: что правительство, президент и даже большинство в парламенте пошли путем увеличения долгов. Более того, они не просто увеличивают долги — они даже в бюджете сняли лимиты. То есть уже без ограничений можно увеличивать долги. Это путь в никуда. И каждый раз, как финансовый наркоман, стоят на коленях, протягивают руки и требуют любой ценой, при любых условиях хоть копейку денег. Но это совсем неправильная политика. Правильная политика - это немедленно начать переговоры о реструктуризации долга, — подчеркнула Юлия Тимошенко.
Нардеп отметила, что Украина может обойтись без кредитов МВФ. Деньги, в частности, в бюджет должен перечислить НАК «Нафтогаз Украины».
— У нас наши ресурсы не включены в бюджет. Вы знаете, что сейчас работает ВСК, которая уже провела второе заседание. И сегодня на ВСК были четко предъявлены документы, что 72 миллиарда гривен НАК «Нафтогаз» не перечислила в бюджет. Вы думаете, что ВСК, где большинство от фракции «Слуга народа», проголосовала, чтобы расследовать эти деньги и вернуть в бюджет? Они единогласно запретили ВСК рассматривать даже вопросы НАК «Нафтогаз», где самая большая коррупция в Украине. А эти 72 миллиарда гривен примерно равны тому, что они сейчас ожидают получить от МВФ, продавая землю и, в частности, принимая закон о банках», — сказала Юлия Тимошенко.
Напомним, что Украина рассчитывает на продление сотрудничества с МВФ. Новый кредит может составить 8 миллиардов долларов США. 3 миллиарда из них двумя траншами могут перечислить уже в этом году.