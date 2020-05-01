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Вопрос с возможным назначением экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Интерфакс-Украина».
— Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами, — сказал Кирилл Тимошенко.
При этом Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров.
— У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности, — заверил Кирилл Тимошенко.
Замглавы ОП также указал, что «не все должности требуют голосования в Верховной Раде».
При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то «голоса под это есть, и это Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа», – прим.) тоже сегодня сказал».
Как сообщалось, Давид Арахамия заявил, что для Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.
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Вопрос с возможным назначением экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Интерфакс-Украина».
— Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами, — сказал Кирилл Тимошенко.
При этом Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров.
— У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности, — заверил Кирилл Тимошенко.
Замглавы ОП также указал, что «не все должности требуют голосования в Верховной Раде».
При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то «голоса под это есть, и это Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа», – прим.) тоже сегодня сказал».
Как сообщалось, Давид Арахамия заявил, что для Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.