Вопрос с возможным назначением экс-президент Грузии Михаила Саакашвили на какую-то должность и его участия в процессе реформирования Украины прояснится в ближайшие дни.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24», пишет «Интерфакс-Украина».

— Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами, — сказал Кирилл Тимошенко.

При этом Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров.

— У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности, — заверил Кирилл Тимошенко.

Замглавы ОП также указал, что «не все должности требуют голосования в Верховной Раде».

При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то «голоса под это есть, и это Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа», – прим.) тоже сегодня сказал».

Как сообщалось, Давид Арахамия заявил, что для Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти.