По состоянию на 1 мая, от коронавируса в Германии вылечилось более 123 тысяч человек при 167 тысячах выявленных случаев COVID-19.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на данные института Джона Хопкинса.

Количество жертв коронавируса COVID-19 в Германии составляет 6623 человека.

Также во время совещания канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель было принято решение начать поэтапно отменять карантин.

В частности, в стране хотят открыть школы и возобновить спортивные мероприятия. Также хотят открыть детские площадки, музеи, выставочные центры, галереи, зоологические и ботанические сады, мемориалы. В то же время, массовые мероприятия будут запрещены минимум до 31 августа.

Сроки отмены карантина будут обсуждаться 6 мая.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,2 миллиона. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 228 тысяч пациентов. Выздоровели по меньшей мере 1 миллион человек.

Ранее сообщалось, что в Дании начали ослаблять карантинные меры в середине апреля, с тех пор распространение коронавируса в стране не ускорилось.