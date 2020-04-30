В Дании начали ослаблять карантинные меры в середине апреля, с тех пор распространение коронавируса в стране не ускорилось.

Об этом сообщает BBC.

Согласно данным Государственного института сывороток (State Serum Institute), который отвечает за готовность к борьбе с инфекционными заболеваниями, так называемый показатель R0, который показывает среднее число случаев заражения людей вирусом, немного увеличился с середины апреля, но остается ниже 1,0.

— Нет никаких признаков того, что эпидемия COVID-19 ускоряется, – сообщили в институте.

Напомним, после 11 мая в Украине могут ввести адаптивный карантин.