|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в решении проблемы с поставками сырья для возобновления работы «Николаевского глиноземного завода».
Об этом он заявил во время прямого эфира, который опубликован в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам Александра Сенкевича, он надеется, что в ближайшее время проблемный вопрос поставок сырья между предприятием и Черноморской таможней будет урегулирован.
— Я не могу стать в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3, которую мы сегодня ремонтируем. У НГЗ есть сегодня проблемы с таможенной службой, я надеюсь что эти проблемы решатся. Я в ближайшее время напишу обращение к президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.), чтобы он этот вопрос взял под личный контроль. Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем как наполнять местные бюджеты подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, «Николаевский глиноземный завод» заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в решении проблемы с поставками сырья для возобновления работы «Николаевского глиноземного завода».
Об этом он заявил во время прямого эфира, который опубликован в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам Александра Сенкевича, он надеется, что в ближайшее время проблемный вопрос поставок сырья между предприятием и Черноморской таможней будет урегулирован.
— Я не могу стать в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3, которую мы сегодня ремонтируем. У НГЗ есть сегодня проблемы с таможенной службой, я надеюсь что эти проблемы решатся. Я в ближайшее время напишу обращение к президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.), чтобы он этот вопрос взял под личный контроль. Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем как наполнять местные бюджеты подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, «Николаевский глиноземный завод» заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.