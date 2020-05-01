Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратится к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в решении проблемы с поставками сырья для возобновления работы «Николаевского глиноземного завода».

Об этом он заявил во время прямого эфира, который опубликован в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По словам Александра Сенкевича, он надеется, что в ближайшее время проблемный вопрос поставок сырья между предприятием и Черноморской таможней будет урегулирован.

— Я не могу стать в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3, которую мы сегодня ремонтируем. У НГЗ есть сегодня проблемы с таможенной службой, я надеюсь что эти проблемы решатся. Я в ближайшее время напишу обращение к президенту (Владимиру Зеленскому, - прим.), чтобы он этот вопрос взял под личный контроль. Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем как наполнять местные бюджеты подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, «Николаевский глиноземный завод» заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.