Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал скандал, который вспыхнул из-за того, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене, чем это удается волонтерам и государственному предприятию «Медицинские закупки Украины».

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

Он отметил, что перевозкой средств защиты для преодоления пандемии до сих пор занимался Офис президента, потому что нужно было «пройти сначала кризисный этап». На вопрос, почему этот этап не проходило МОЗ, Тимошенко отметил, что МОЗ нужно было провести тендер, а это, по его словам, «за день не делается».

– К тому же, были ограничения у МОЗ по закупкам на иностранные предприятия. Китай сейчас не работает ни с одной страной по оплате после отгрузки. Они работают по 100 % предоплате. Это риск. И госпредприятия как ГП «Медицинские закупки Украины» не очень могут подписать такие документы. Поэтому мы это делали не за государственные деньги. Закупка коммерческой структурой или фондом намного быстрее, чем закупки госпредприятием. Такая жизнь, – добавил он.

Тимошенко подчеркнул, что, несмотря на коррупционный скандал в МОЗ по закупкам костюмов для защиты врачей, ОПУ нужно было бы в любом случае на каком-то этапе передавать закупки министерству.

– Мы выбрали момент, когда закупили средств защиты намного вперед. Поэтому в МОЗ есть время разобраться со всеми скандалами, провести тендеры и привезти средства защиты. Есть два варианта. Мы можем разбираться в скандале, ничего не закупая, и врачи будут без одежды. Либо параллельно разбираться со скандалом и закупать. Мне кажется, второй вариант более рабочий, – сказал он.

Замглавы ОПУ также считает, что коррупционными рисками в контексте закупок должны разбираться антикоррупционные и правоохранительные органы.

Напомним, ранее купленные Фондом Порошенко и компанией Рошен 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников бесплатно передаются в больницы по всей Украине.