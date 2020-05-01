Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко считает, что в этом году Николаевщину ждет неурожай зерновых культур из-за засухи.

Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале Newsone, передают НикВести.

По мнению Татьяны Демченко, правительство и руководство ОГА должно разработать план по оказанию помощи аграриям Николаевщины и создать резервный фонд зерновых для обеспечения жителей области хлебом.

— Ситуацию в Николаевской области я оцениваю как сверхсложную. У нас к проблемам карантина, незащищенности наших людей предоставлению работ большинства наших предприятий, практически парализованного малого и среднего бизнеса добавилась такая большая проблема, как проблема продовольственной безопасности. Очень большой вопрос, что будет с озимыми посевами нашей Николаевской области. В области очень серьезная засуха, большие пылевые бури. Возникает вопрос, а будем ли мы вообще с хлебом? Вчера на сессии областного совета депутаты «Оппозиционной платформы — За життя» поднимали вопрос относительно необходимости внедрения мер со стороны правительства и ОГА. Мы (депутаты, - прим.) требуем от правительства и ОГА четкого плана действий. Мы должны быть уверены, что люди будут обеспечены продовольственной пшеницы, хлебом, хлебобулочными изделиями. К сожалению, на сегодняшний день ОГА нас не слышит. Мы депутаты поднимали вопрос создания продовольственного фонда, как и в те годы, когда у нас была засуха, но нам говорят, что все хорошо. Сегодня ситуация как никогда требует, чтобы аграрии нашей области были поддержаны правительством и деньгами из областного бюджета, – заявила Татьяна Демченко.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что в 2020 году в Украине соберут только 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.