|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что реконструкция Соборной площади может завершиться уже в июне.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, на сегодняшний день идет корректировка проектно-сметной документации, после которого будет проведен тендер по завершению реконструкции.
— Я дуаю, что она (площадь, - прим.) будет сдана в эксплуатацию может в июне. Сейчас заканчивается корректировка проектной документации, я думаю, что мы выйдем на тендер, вы все все увидите, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее благоустройство Соборной площади планировалось завершить уже этой весной.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что реконструкция Соборной площади может завершиться уже в июне.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, на сегодняшний день идет корректировка проектно-сметной документации, после которого будет проведен тендер по завершению реконструкции.
— Я дуаю, что она (площадь, - прим.) будет сдана в эксплуатацию может в июне. Сейчас заканчивается корректировка проектной документации, я думаю, что мы выйдем на тендер, вы все все увидите, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, ранее благоустройство Соборной площади планировалось завершить уже этой весной.