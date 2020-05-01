Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что реконструкция Соборной площади может завершиться уже в июне.

Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По словам мэра, на сегодняшний день идет корректировка проектно-сметной документации, после которого будет проведен тендер по завершению реконструкции.

— Я дуаю, что она (площадь, - прим.) будет сдана в эксплуатацию может в июне. Сейчас заканчивается корректировка проектной документации, я думаю, что мы выйдем на тендер, вы все все увидите, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее благоустройство Соборной площади планировалось завершить уже этой весной.