Очередное судебное заседание в Нидерландах по делу о сбитом МН17 начнется 8 июня с ограниченным числом присутствующих по причине продолжающихся мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию окружного суда Гааги.

«Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в предстоящий блок судебных слушаний необходимо внести коррективы. Результатом этого будет то, что присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире», — говорится в сообщении.

Констатируется, что в судебном комплексе Схипхола применяются руководящие принципы, изданные Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды и органами юстиции, в частности, все должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокой температурой в здание допущены не будут. Пресс-центр и залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Как известно, слушания проходят в зале D.

Для второго блока слушаний зал суда зарезервирован с 8 июня по 3 июля 2020 года, однако не известно, будет ли суд заседать каждый день.

«Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены», — отмечается в сообщении.

В суде пояснили, что помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для нескольких родственников.

«Во время этого блока слушаний будет невозможно разместить других заинтересованных лиц в зале суда. Поэтому они будут обязаны следить за ходом трансляции в прямом эфире», — подчеркивается в пресс-релизе.

После блока слушаний в июне следующий блок судебных дней назначен на сентябрь.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Напомним, 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах состоялось первое заседание по делу сбитого самолета рейса МН17.