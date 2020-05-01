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Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который, мол, разработали в китайской лаборатории. В то же время американское разведывательное сообщество возразило наличие таких доказательств у них.
Об этом сообщает BBC.
30 апреля на пресс-конференции Трамп в ответ на вопрос журналиста «видели ли вы что-то, что дает возможность с высокой уверенностью утверждать, что вирус возник в Институте вирусологии Уханя?» ответил: «Да, я видел. И считаю, что ВОЗ должно быть стыдно, что они сейчас вроде как пиар-агентство для Китая».
В то же время американский президент заявил, что не может озвучить доказательства в подтверждение своих слов.
Позже Офис руководителя национальной разведки США, который является надзорным органом для всех американских разведывательных органов, обнародовал заявление, в котором поддержал тезис о естественном происхождении вируса.
— Разведывательное сообщество продолжит тщательно анализировать новую информацию и разведданные, чтобы определить, как началась эпидемия — или в результате контакта с зараженными животными, или как результат несчастного случая в лаборатории в Ухане, - говорится в заявлении.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который, мол, разработали в китайской лаборатории. В то же время американское разведывательное сообщество возразило наличие таких доказательств у них.
Об этом сообщает BBC.
30 апреля на пресс-конференции Трамп в ответ на вопрос журналиста «видели ли вы что-то, что дает возможность с высокой уверенностью утверждать, что вирус возник в Институте вирусологии Уханя?» ответил: «Да, я видел. И считаю, что ВОЗ должно быть стыдно, что они сейчас вроде как пиар-агентство для Китая».
В то же время американский президент заявил, что не может озвучить доказательства в подтверждение своих слов.
Позже Офис руководителя национальной разведки США, который является надзорным органом для всех американских разведывательных органов, обнародовал заявление, в котором поддержал тезис о естественном происхождении вируса.
— Разведывательное сообщество продолжит тщательно анализировать новую информацию и разведданные, чтобы определить, как началась эпидемия — или в результате контакта с зараженными животными, или как результат несчастного случая в лаборатории в Ухане, - говорится в заявлении.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.