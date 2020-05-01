Европейский Союз не планирует снимать санкции с Российской Федерация из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом в интервью «Радiо Свобода» заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я не думаю, что борьба с коронавирусом повлияет на санкции», — сказал он.

На вопрос о продлении санкций в июне и возможное расширение этих мероприятий из-за информации о попытке спецслужб РФ отравить мэра Праги Жозеп Боррель ответил, что ЕС принимает решения только на основе фактов.

«В ваших вопросах слишком много «если». Мы не ведем дела на основе «если», мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят», — резюмировал он.

Напомним, представитель «Движения пяти звезд», которая входит в коалицию в парламенте Италии и президент Комиссии по иностранным делам Сената Вито Петрочелли получил письмо от своего коллеги из российской Государственной Думы Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции. Итальянское издание Linkiesta отмечает, что такое обращение — своего рода протест против решения ООН, которая отказалась отменять санкции из-за коронавируса против России. Эти санкции были введены после начала российской агрессии против Украины.