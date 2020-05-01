Как пишет итальянское издание Linkiesta, в письме Слуцкий просит надавить на Брюссель.

– Наконец Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь (в том числе и военную) для борьбы с коронавирусом, — говорится в сообщении.

Письмо датируется 27 апреля. В нем российский депутат просит своего итальянского коллегу «сообщить об этом документе итальянским сенаторам».

– Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом... Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций, — пишет Слуцкий.

Linkiesta отмечает, что такое обращение — своего рода протест против решения ООН, которая отказалась отменять санкции из-за коронавируса против России. Эти санкции были введены после начала российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего российского СМИ и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

В частности, в итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство по поводу гуманитарной помощи, которую Россия оказывала стране для борьбы с коронавирусом.