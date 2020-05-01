|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Городские власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.
Об этом сообщается на сайте Мукачевского городского совета.
— С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС, — сказано в сообщении.
Торговые центры в городе будут работать с рядом условий. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок; обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа; пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров; наличие дезинфекторов на входе.
Также с понедельника в городе разрешается посещение парков и скверов «с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий».
Как сообщалось, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Городские власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.
Об этом сообщается на сайте Мукачевского городского совета.
— С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС, — сказано в сообщении.
Торговые центры в городе будут работать с рядом условий. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок; обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа; пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров; наличие дезинфекторов на входе.
Также с понедельника в городе разрешается посещение парков и скверов «с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий».
Как сообщалось, мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.