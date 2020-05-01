Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу «ПриватБанка».

Об этом в пятницу, 1 мая, заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире «24 канала», пишет Корреспондент.

Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу «ПриватБанка», Артем Сытник заявил, что бюро движется к этому.

Одна из статей, по которой ведется расследование — хищение госимущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

— Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения, — подчеркнул Артем Сытник.

Вместе с тем, директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.

По его словам, каждый фигурант дела старается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования.

Напомним, ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.