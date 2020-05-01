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Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу «ПриватБанка».
Об этом в пятницу, 1 мая, заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире «24 канала», пишет Корреспондент.
Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу «ПриватБанка», Артем Сытник заявил, что бюро движется к этому.
Одна из статей, по которой ведется расследование — хищение госимущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
— Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения, — подчеркнул Артем Сытник.
Вместе с тем, директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.
По его словам, каждый фигурант дела старается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования.
Напомним, ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу «ПриватБанка».
Об этом в пятницу, 1 мая, заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире «24 канала», пишет Корреспондент.
Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу «ПриватБанка», Артем Сытник заявил, что бюро движется к этому.
Одна из статей, по которой ведется расследование — хищение госимущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
— Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения, — подчеркнул Артем Сытник.
Вместе с тем, директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.
По его словам, каждый фигурант дела старается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования.
Напомним, ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия и его предшественника Владимира Омеляна, а также других лиц по фактам возможного злоупотребления властью.