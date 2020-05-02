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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что управление горздрава своим решением сдать в аренду аппарат МРТ в больнице №4 совершает моральное преступление, лишая пациентов возможности получать бесплатные услуги.
Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
– Меня это ужасно возмутило. Страшно, что мы приходим к таким умозаключениям. Мое субъективное мнение – дело чести территориальной громады владеть определённым оборудованием и предоставлять бесплатную медицинскую помощь своим гражданам. Когда мы говорим, что мы отдадим арендатору, который заберет к себе сотрудников, оплатит аренду, коммуналку, благодетель, который еще и вложит 3,5 миллиона в ремонт, тогда ключевой вопрос, а как он потом деньги назад будет возвращать? - заявила Елена Киселева.
В частности, ведущий Виталий Мехеда отметил, что часть денег арендатор может вернуть с тысячи проведенных услуг, которые будут предоставлять городу. На что депутат ответила, это лишь малая часть, а зарабатывать с помощью аппарата не будет на ком.
По ее словам, город может найти эту сумму для ремонта аппарата и не тратить деньги налогоплательщиков, сдав его в аренду.
– Зарабатывать на ком? Инопланетяне придут на МРТ или люди приедут? Это наши налогоплательщики, у которых в такой извращенный способ вынут деньги на ранее бесплатную услугу. Зачем? Более того, мы понимаем, что частник не работает с целью нулевой рентабельности. Он еще хочет есть, пить, зарабатывать, он не приходит благодетельствовать. Мы не дееспособны, недоделанные или город такой нищий, что не может найти 3,5 миллиона отремонтировать это оборудование и дальше предоставлять услугу своим гражданам, - подчеркнула она.
Помимо этого, она также считает, что, если бы в управлении подготовили документы и обратились за помощью к депутатам, по решению сессии больнице смогли выделить необходимую на ремонт сумму.
– Если бы сказали в 24 часа какого-то дня проголосовать за данное решение – уверена, что все депутаты за него проголосовали. Не любить медицину сегодня, отдавать в аренду имеющееся оборудование громады частнику – это уродство, моральное преступление. Почему в областной больнице такой аппарат может быть, а город очень легко с этим соглашается? – добавила Елена Киселева.
Напомним, 23 апреля начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.
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Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что управление горздрава своим решением сдать в аренду аппарат МРТ в больнице №4 совершает моральное преступление, лишая пациентов возможности получать бесплатные услуги.
Об этом она заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
– Меня это ужасно возмутило. Страшно, что мы приходим к таким умозаключениям. Мое субъективное мнение – дело чести территориальной громады владеть определённым оборудованием и предоставлять бесплатную медицинскую помощь своим гражданам. Когда мы говорим, что мы отдадим арендатору, который заберет к себе сотрудников, оплатит аренду, коммуналку, благодетель, который еще и вложит 3,5 миллиона в ремонт, тогда ключевой вопрос, а как он потом деньги назад будет возвращать? - заявила Елена Киселева.
В частности, ведущий Виталий Мехеда отметил, что часть денег арендатор может вернуть с тысячи проведенных услуг, которые будут предоставлять городу. На что депутат ответила, это лишь малая часть, а зарабатывать с помощью аппарата не будет на ком.
По ее словам, город может найти эту сумму для ремонта аппарата и не тратить деньги налогоплательщиков, сдав его в аренду.
– Зарабатывать на ком? Инопланетяне придут на МРТ или люди приедут? Это наши налогоплательщики, у которых в такой извращенный способ вынут деньги на ранее бесплатную услугу. Зачем? Более того, мы понимаем, что частник не работает с целью нулевой рентабельности. Он еще хочет есть, пить, зарабатывать, он не приходит благодетельствовать. Мы не дееспособны, недоделанные или город такой нищий, что не может найти 3,5 миллиона отремонтировать это оборудование и дальше предоставлять услугу своим гражданам, - подчеркнула она.
Помимо этого, она также считает, что, если бы в управлении подготовили документы и обратились за помощью к депутатам, по решению сессии больнице смогли выделить необходимую на ремонт сумму.
– Если бы сказали в 24 часа какого-то дня проголосовать за данное решение – уверена, что все депутаты за него проголосовали. Не любить медицину сегодня, отдавать в аренду имеющееся оборудование громады частнику – это уродство, моральное преступление. Почему в областной больнице такой аппарат может быть, а город очень легко с этим соглашается? – добавила Елена Киселева.
Напомним, 23 апреля начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.