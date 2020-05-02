В Вооруженных Силах Украины (ВСУ) зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом COVID-19. В целом, в ВСУ болеют 45 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Командования Медицинских сил ВСУ.

В сообщении отметили, что с начала эпидемии коронавируса в Украине, выздоровели 30 человек. Два человека умерли.

– На изоляции (в том числе самоизоляция) – 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 28. За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, – сказано в сообщении.

Что касается нового случая заражения, то больной военнослужащий из Харьковской области. Он лечится дома под наблюдением медиков. Его состояние здоровья квалифицируют, как «удовлетворительное», симптомов заболевания нет.

Напомним, ранее во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.