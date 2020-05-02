Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что проведение пленарного заседания сессии горсовета в онлайн режиме повод избежать от публичных площадок и острых вопросов.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По мнению Елены Киселевой, с учетом того, что в карантин проходит в городе спокойно и нет вспышки заболевания, нет необходимости в проведении сессии в онлайн режиме.

– Когда сессия – не знаю. Стоит вопрос в инициативе проведения сессии и возникает некий парадокс. Я сторонник проведения в обычном режиме, и я не понимаю, почему нужно, если у кого-то возникнет такая идея, уходить в онлайн режим? Для себя я понимаю, если у нас нет чрезвычайного положения, гибридный карантин, то почему нужно прятаться от публичной площадки, почему нужно депутатов изолировать в онлайн режим и таким способом уходить от острых вопросов. Пленарное заседание сессии — это так или иначе вскрытие факторов и это рабочий процесс. Я не вижу необходимости уходить от обычного рабочего процесса, – сказала Елена Киселева.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал провести в начале мая сессию горсовета для того, чтобы перенести деньги на счета для покупки медицинского оборудования.