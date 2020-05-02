|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|0.5 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|+19 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на материал немецкой газеты Tagesspiegel.
Мэр хотел сегодня, 2 мая, почтить окончания Второй мировой войны возложением венков. Приглашения послам разослал несколько недель назад.
– Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины, — заявил посол Украины Андрей Мельник.
Он напомнил, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе, а «агрессивная политика хозяина Кремля породила невиденное до сих пор отчуждение между украинцами и россиянами. Поэтому и общее почтение памяти немыслимо».
– Очень жаль, что мэр очевидно плохо видит все эти потрясающие факты, от которых волосы встают дыбом. Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию, — добавил Мельник.
В то же время он объяснил, что ценит приглашение главы Берлина: «Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима».
Мэр Берлина сообщил журналистам, что возложение венков запланировали для «почтения памяти прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, которые взяли Берлин».
Напомним, президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на материал немецкой газеты Tagesspiegel.
Мэр хотел сегодня, 2 мая, почтить окончания Второй мировой войны возложением венков. Приглашения послам разослал несколько недель назад.
– Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины, — заявил посол Украины Андрей Мельник.
Он напомнил, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе, а «агрессивная политика хозяина Кремля породила невиденное до сих пор отчуждение между украинцами и россиянами. Поэтому и общее почтение памяти немыслимо».
– Очень жаль, что мэр очевидно плохо видит все эти потрясающие факты, от которых волосы встают дыбом. Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию, — добавил Мельник.
В то же время он объяснил, что ценит приглашение главы Берлина: «Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима».
Мэр Берлина сообщил журналистам, что возложение венков запланировали для «почтения памяти прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, которые взяли Берлин».
Напомним, президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.