Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на материал немецкой газеты Tagesspiegel.

Мэр хотел сегодня, 2 мая, почтить окончания Второй мировой войны возложением венков. Приглашения послам разослал несколько недель назад.

– Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины, — заявил посол Украины Андрей Мельник.

Он напомнил, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе, а «агрессивная политика хозяина Кремля породила невиденное до сих пор отчуждение между украинцами и россиянами. Поэтому и общее почтение памяти немыслимо».

– Очень жаль, что мэр очевидно плохо видит все эти потрясающие факты, от которых волосы встают дыбом. Нам, украинцам, хотелось бы видеть более тактичный подход, понимание и эмпатию, — добавил Мельник.

В то же время он объяснил, что ценит приглашение главы Берлина: «Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима».

Мэр Берлина сообщил журналистам, что возложение венков запланировали для «почтения памяти прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной Армии, которые взяли Берлин».

Напомним, президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине.