Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

По словам Кныша, он снимал видео нарушения условий карантина — бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро «Научная», где «любит проводить досуг золотая молодежь».

Как говорят в Национальном союзе журалистов Украины, на видео видно, что Кныш представляется журналистом и спрашивает людей о нарушении карантина. После съемки сюжета он вызвал полицейских, но они не провели никаких профилактических действий и заявили об отсутствии оснований для влияния на людей на парковке.

Напомним, ранее в Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».