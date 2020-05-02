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Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.
По словам Кныша, он снимал видео нарушения условий карантина — бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро «Научная», где «любит проводить досуг золотая молодежь».
Как говорят в Национальном союзе журалистов Украины, на видео видно, что Кныш представляется журналистом и спрашивает людей о нарушении карантина. После съемки сюжета он вызвал полицейских, но они не провели никаких профилактических действий и заявили об отсутствии оснований для влияния на людей на парковке.
Напомним, ранее в Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».
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Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.
По словам Кныша, он снимал видео нарушения условий карантина — бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро «Научная», где «любит проводить досуг золотая молодежь».
Как говорят в Национальном союзе журалистов Украины, на видео видно, что Кныш представляется журналистом и спрашивает людей о нарушении карантина. После съемки сюжета он вызвал полицейских, но они не провели никаких профилактических действий и заявили об отсутствии оснований для влияния на людей на парковке.
Напомним, ранее в Киеве полицейские сломали технику и избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, который вел прямой эфир от здания Кабинета министров, инцидент произошел из-за того, что он «стоял на зеленой зоне».