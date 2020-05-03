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Об этом сообщает Громадське.
– Когда примут закон (банковский — прим.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединены и он все выиграл, — сказал Игорь Коломойский.
По его словам, принятие так называемого «антиколомойского закона» на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за ПриватБанк в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека:
– То есть, меня ограбили, этот закон («антиколомойський» — прим.) закрывает мне возможность на некоторое время судиться в Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой (власти — прим.) в этом вопросе, — объяснил олигарх.
Напомним, Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении законопроекта о банках по особой процедуре, это позволит рассмотреть его быстрее, за такое решение проголосовали 255 народных избранников.
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Об этом сообщает Громадське.
– Когда примут закон (банковский — прим.), тогда уже буду обращаться. Мы обсуждали так, вскользь. Почему к нему? Он имеет большой опыт с 2014 года, он себя защищал, еще у него были клиенты в его адвокатском объединены и он все выиграл, — сказал Игорь Коломойский.
По его словам, принятие так называемого «антиколомойского закона» на некоторое время отдаляет его судебную борьбу за ПриватБанк в Украине, но открывает двери в Европейский суд по правам человека:
– То есть, меня ограбили, этот закон («антиколомойський» — прим.) закрывает мне возможность на некоторое время судиться в Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщниками прошлой (власти — прим.) в этом вопросе, — объяснил олигарх.
Напомним, Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении законопроекта о банках по особой процедуре, это позволит рассмотреть его быстрее, за такое решение проголосовали 255 народных избранников.