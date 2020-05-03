Фракция «Слуга народа» единственная в Верховной раде, которая одобрила поданные в парламент законопроекты о медицинском страховании врачей и массовом тестировании.

Об этом сообщил лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко, передаёт пресс-служба политсилы.

— Мы по этому поводу зарегистрировали законопроект. Сейчас собраны все фракции, кроме «Слуги народа», которые поставили подписи и немедленно, уже с понедельника, этот законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде Украины, - заявил Петр Порошенко.

По мнению лидера «Европейской солидарности», карантин без массового тестирования неэффективен, и об этом свидетельствует опыт других стран мира.

— Ибо тестирование выявляет - где именно мы должны вводить ограничительные меры и с какими силами наброситься на борьбу с коронавирусом. Сегодня в Украине наименьшее количество тестирований в Европе на миллион населения. Наш вопрос - а где обещанные властью 2000000 тестов, когда проведено чуть более 100 000? Для кого они их хранят? Ответ очевиден - их просто физически нет, - отмечает Петр Порошенко.

Он добавил, что каждый пациент, который попадает в больницу, должен проходить тест на COVID-19.

— Каждый пациент, который обратился к семейному врачу, в скорую помощь, и каждый пациент, который попадает в больницу, в обязательном порядке должен проходить тест. И уже через 20 минут мы знаем, кто заболел, а кто не заболел, - подытожил Петр Порошенко.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет самый низкий уровень тестирования на коронавирус в Европе, в расчете на миллион населения. Количество тестирований надо немедленно увеличить, оно должно быть бесплатным и проводиться как минимум для всех групп риска. Прежде всего для медиков, которые составляют пятую часть среди всех подтвержденных заболевших коронавирус.