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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был так близок к смерти в больнице, когда лечился от коронавируса, что врачи готовились к варианту об объявлении его смерти.
Об этом сообщил Борис Джонсон, передаёт Украинская правда.
— Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них была стратеги со сценарием смерти по сталинскому типу. Я не был в прекрасной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пошло не так, - добавил Борис Джонсон.
Джонсон, который на протяжении нескольких дней перед тем, как попасть в больницу, самостоятельно изолировался на Даунинг-стрит, сказал, что «трудно поверить», что его здоровье так быстро ухудшилось, и он не мог понять, почему ему не становится лучше, когда он попал в больницу.
— Но плохой момент наступил, когда было 50-50, собирались ли они поставить трубку в мое горло, - рассказал Борис Джонсон.
Вчера Джонсон рассказал, что он и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон попал в больницу из-за коронавируса.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был так близок к смерти в больнице, когда лечился от коронавируса, что врачи готовились к варианту об объявлении его смерти.
Об этом сообщил Борис Джонсон, передаёт Украинская правда.
— Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них была стратеги со сценарием смерти по сталинскому типу. Я не был в прекрасной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пошло не так, - добавил Борис Джонсон.
Джонсон, который на протяжении нескольких дней перед тем, как попасть в больницу, самостоятельно изолировался на Даунинг-стрит, сказал, что «трудно поверить», что его здоровье так быстро ухудшилось, и он не мог понять, почему ему не становится лучше, когда он попал в больницу.
— Но плохой момент наступил, когда было 50-50, собирались ли они поставить трубку в мое горло, - рассказал Борис Джонсон.
Вчера Джонсон рассказал, что он и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон попал в больницу из-за коронавируса.