Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия не вернет Крым Украине, а также предложил ему пари.

Об этом сообщает Громадське.

Шредер, известный лоббист президента РФ Владимира Путина, который также входит в совет директоров российской госкомпании Роснефть, заявил в интервью Tagesspiegel: «Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине».

Также бывший канцлер призвал страны Европы снять санкции из Москвы.

На это отреагировал посол Украины. Мельник считает, что это — «только крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами».

— Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии, - заявил Андрей Мельник.

Также Мельник предложил Шредеру пари о возвращении Крыма.

— Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе, - подчеркнул Андрей Мельник.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.