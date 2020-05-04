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Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия не вернет Крым Украине, а также предложил ему пари.
Об этом сообщает Громадське.
Шредер, известный лоббист президента РФ Владимира Путина, который также входит в совет директоров российской госкомпании Роснефть, заявил в интервью Tagesspiegel: «Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине».
Также бывший канцлер призвал страны Европы снять санкции из Москвы.
На это отреагировал посол Украины. Мельник считает, что это — «только крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами».
— Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии, - заявил Андрей Мельник.
Также Мельник предложил Шредеру пари о возвращении Крыма.
— Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе, - подчеркнул Андрей Мельник.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия не вернет Крым Украине, а также предложил ему пари.
Об этом сообщает Громадське.
Шредер, известный лоббист президента РФ Владимира Путина, который также входит в совет директоров российской госкомпании Роснефть, заявил в интервью Tagesspiegel: «Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине».
Также бывший канцлер призвал страны Европы снять санкции из Москвы.
На это отреагировал посол Украины. Мельник считает, что это — «только крик отчаяния топ-лоббиста Кремля, который теряет почву под ногами».
— Даже эта последняя тяжелая артиллерия не поможет. Украина ценит железобетонную позицию Берлина по сохранению санкций и непризнание аннексии, - заявил Андрей Мельник.
Также Мельник предложил Шредеру пари о возвращении Крыма.
— Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе, - подчеркнул Андрей Мельник.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус.