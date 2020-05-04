|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Чаще всего спикерами в новостях о коронавирусе выступают представители местной региональной власти и украинские политики (39% от общего количества новостей о коронавирусе).
Такие результаты исследования общественной организации «Институт массовой информации», которое было проведено в 10 регионах Украины в апреле этого года.
По результатам мониторинга, представители местной и областной власти выступают спикерами в 25% новостей, украинские политики в 14%, медработники - в 7% публикаций о коронавирусе.
Бизнесмены как спикеры появлялись в 4% новостей, региональные политики и местные деятели (общественные активисты и волонтеры) комментировали новости о коронавирусе одинаково, по 3%, религиозные деятели в качестве спикеров фигурировали в 1% новостей. Другие спикеры, которые не выступали ядром исследования, составили 8% от общего количества новостей о коронавирусе.
4% новостей о коронавирусе имели признаки заказа. По данным мониторинга, больше всего на теме коронавируса джинсовали бизнесмены (40% ноостей от общего количества новостей с признаками заказа), региональные политики (21%) и украинские политики (20% новостей о коронавирусе с признаками заказа). Представители областной и местной власти пиарились в 11% новостей, местные общественные деятели - в 4% новостей от общего количества новостей о коронавирусе с признаками заказа. Не было зафиксировано материалов с признаками заказа с участием медицинских работников и религиозных деятелей.
При этом, больше всего новостей о коронавирусе с признаками хакаха было зафиксировано в Черкассах (9% от общего количества новостей о коронавирусе в регионе), Днепре (6%) и Харькове (5,6%). Меньше всего заказных материалов о коронавирусе публиковали онлайн-медиа Донецка (2,8%) и Волыни (2,5%).
Что касается количества новостей о коронавирусе, то в сравнении с мартом, их количество увеличилось почти вдвое - с 25% до 43% от общего количества новостей.
Больше всего новостей о пандемии и коронавирусе COVID-19 в апреле было опубликовано в онлайн-медиа Херсона (56% от общего количества новостей в регионе), Днепра (54%), Донецка (52%) и Львова (51%). Меньше всего таких новостей публиковали в онлайн-медиа Николаева (29%) и Одессы (23%).
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в апреле стал топ-спикером региона на тему коронавирусного заболевания в местных СМИ.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Чаще всего спикерами в новостях о коронавирусе выступают представители местной региональной власти и украинские политики (39% от общего количества новостей о коронавирусе).
Такие результаты исследования общественной организации «Институт массовой информации», которое было проведено в 10 регионах Украины в апреле этого года.
По результатам мониторинга, представители местной и областной власти выступают спикерами в 25% новостей, украинские политики в 14%, медработники - в 7% публикаций о коронавирусе.
Бизнесмены как спикеры появлялись в 4% новостей, региональные политики и местные деятели (общественные активисты и волонтеры) комментировали новости о коронавирусе одинаково, по 3%, религиозные деятели в качестве спикеров фигурировали в 1% новостей. Другие спикеры, которые не выступали ядром исследования, составили 8% от общего количества новостей о коронавирусе.
4% новостей о коронавирусе имели признаки заказа. По данным мониторинга, больше всего на теме коронавируса джинсовали бизнесмены (40% ноостей от общего количества новостей с признаками заказа), региональные политики (21%) и украинские политики (20% новостей о коронавирусе с признаками заказа). Представители областной и местной власти пиарились в 11% новостей, местные общественные деятели - в 4% новостей от общего количества новостей о коронавирусе с признаками заказа. Не было зафиксировано материалов с признаками заказа с участием медицинских работников и религиозных деятелей.
При этом, больше всего новостей о коронавирусе с признаками хакаха было зафиксировано в Черкассах (9% от общего количества новостей о коронавирусе в регионе), Днепре (6%) и Харькове (5,6%). Меньше всего заказных материалов о коронавирусе публиковали онлайн-медиа Донецка (2,8%) и Волыни (2,5%).
Что касается количества новостей о коронавирусе, то в сравнении с мартом, их количество увеличилось почти вдвое - с 25% до 43% от общего количества новостей.
Больше всего новостей о пандемии и коронавирусе COVID-19 в апреле было опубликовано в онлайн-медиа Херсона (56% от общего количества новостей в регионе), Днепра (54%), Донецка (52%) и Львова (51%). Меньше всего таких новостей публиковали в онлайн-медиа Николаева (29%) и Одессы (23%).
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в апреле стал топ-спикером региона на тему коронавирусного заболевания в местных СМИ.