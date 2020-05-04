Чаще всего спикерами в новостях о коронавирусе выступают представители местной региональной власти и украинские политики (39% от общего количества новостей о коронавирусе).

Такие результаты исследования общественной организации «Институт массовой информации», которое было проведено в 10 регионах Украины в апреле этого года.

По результатам мониторинга, представители местной и областной власти выступают спикерами в 25% новостей, украинские политики в 14%, медработники - в 7% публикаций о коронавирусе.

Бизнесмены как спикеры появлялись в 4% новостей, региональные политики и местные деятели (общественные активисты и волонтеры) комментировали новости о коронавирусе одинаково, по 3%, религиозные деятели в качестве спикеров фигурировали в 1% новостей. Другие спикеры, которые не выступали ядром исследования, составили 8% от общего количества новостей о коронавирусе.

4% новостей о коронавирусе имели признаки заказа. По данным мониторинга, больше всего на теме коронавируса джинсовали бизнесмены (40% ноостей от общего количества новостей с признаками заказа), региональные политики (21%) и украинские политики (20% новостей о коронавирусе с признаками заказа). Представители областной и местной власти пиарились в 11% новостей, местные общественные деятели - в 4% новостей от общего количества новостей о коронавирусе с признаками заказа. Не было зафиксировано материалов с признаками заказа с участием медицинских работников и религиозных деятелей.

При этом, больше всего новостей о коронавирусе с признаками хакаха было зафиксировано в Черкассах (9% от общего количества новостей о коронавирусе в регионе), Днепре (6%) и Харькове (5,6%). Меньше всего заказных материалов о коронавирусе публиковали онлайн-медиа Донецка (2,8%) и Волыни (2,5%).

Что касается количества новостей о коронавирусе, то в сравнении с мартом, их количество увеличилось почти вдвое - с 25% до 43% от общего количества новостей.

Больше всего новостей о пандемии и коронавирусе COVID-19 в апреле было опубликовано в онлайн-медиа Херсона (56% от общего количества новостей в регионе), Днепра (54%), Донецка (52%) и Львова (51%). Меньше всего таких новостей публиковали в онлайн-медиа Николаева (29%) и Одессы (23%).

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в апреле стал топ-спикером региона на тему коронавирусного заболевания в местных СМИ.