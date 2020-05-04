Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева возмутилась, что сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Николаеве не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 29 апреля.

Отметим, что бригады скорой медицинской помощи входят в структуру Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи, работа которого обеспечивается за счет государственного и областного бюджетов.

По словам Елены Киселевой, работники «скорых», которые выезжают на любые вызовы, не имеют никаких средств индивидуальной защиты, хотя в условиях пандемии, обязаны быть защищенными.

— Я бы остановилась на самом кричащем моменте - это обеспечение средствами индивидуальной защиты бригад скорой помощи. Потому что это не городские бригады. И вот какой парадокс происходит: подчиненность и финансирование - областное, скажем так, централизованное, но это наши граждане. Это наши николаевцы, которые работают в бригадах скорой помощи. И здесь мне очень больно об этом говорить. Я бы в 18 век вернулась и вызвала кое-кого на дуэль. Вранье и цинизм. Люди, которые по сути выезжают на вызовы, они даже боятся сказать о том, что у них нет обычных, элементарных средств защиты, - рассказала Елена Киселева.

Она рассказала, что накануне вместе с Духовным советом Евангельских церквей Николаева она передавала в подстанцию скорой медицинской помощи №3 в микрорайоне Соляные благотворительную помощь в виде наборов средств защиты для медиков.

По словам Елены Киселевой, она до последнего не верила в то, что работники «скорой» реально не обеспечены средствами защиты, поскольку в областной государственной администрации утверждают, что все есть.

— Волонтеры в лице духовного совета Николаева решили оказать благотворительную помощь. И когда мне сначала они сказали, что такая инициатива есть, я правда отказывалась верить, что такая потребность есть. Я свято верю в то вранье, которое говорят, что все решено, все есть, и нет никакой проблемы. А по факту, оказывается, что действительно, люди, которые едут на вызов и не знают, что их там ждет, потому что с инфарктом, инсультом или еще чем-то может быть другое заболевание, они должны заходить в средства индивидуальной защиты, независимо от причины вызова. Мне это казалось совершенно банальной вещью, что в условиях карантина, когда вся страна находится в самоизоляции и ограничениях, то медики скорой помощи, независимо от специфики вызова, должны быть обеспечены всем, и с излишком. 10 вызовов - значит 10 халатов. Но это парадокс, почему этого нет?, - сказала Елена Киселева.

Она призвала чиновников Николаевской ОГА разобраться в ситуации и решить проблему.

— Я вот кричу в эфир, пусть те люди, которые сидят в здании облгосадминистрации, разберутся со своими полномочиями, обязанностями и жизненно необходимыми вещами. Нельзя прятать ситуацию. Если закрыть глаза - проблема не уходит. Если говорить «халва, халва» - во рту сладко не становится. Решайте эту проблему. Если она у вас есть - говорите: «Проблема есть, а мы такие вот умные и красивые, но совершенно бесполезные». Поэтому, просите у города денег на это. Ну это наши николаевцы, и мы должны защитить своих людей. Более того, что все великие дядьки и тетки пишут о том, что сохранение медиков, усиление медиков, увеличение этой профессии - это потребность на ближайшее время, и это точно не три месяца, это годы. Мы должны понимать, что престиж профессии - это уважение к этой профессии и финансирование этой профессии. Сегодня уже весь мир понял, что может наступить определенная вещь, когда в медиках будут нуждаться даже самые здоровые и самые финансово обеспеченные люди. Поэтому, медицина становится проблемой номер один на ближайшие пять лет, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что вопрос обеспечения работников скорой помощи обсуждался на сессии Николаевского областного совета 30 апреля. Тогда глава облсовета Виктория Москаленко заявила, что сотрудники представительства в Казанковском районе не имеют элементарных средств для работы с пациентами и бояться об этом говорить. Комментируя это тогда, главный врач областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Самойлов заявил, что это неправда, а в каждой машине скорой помощи есть 4 - 5 комплектов спецзащиты.