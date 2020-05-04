В Николаеве и области до конца суток 4 мая объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

– В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза, местами дождь, шквал 15-20 м/с, местами град, - отмечают синоптики.

Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня. Также синоптики обещают дожди и 5-го мая.

Напомним, ранее 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.