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В Николаеве и области до конца суток 4 мая объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.
– В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза, местами дождь, шквал 15-20 м/с, местами град, - отмечают синоптики.
Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня. Также синоптики обещают дожди и 5-го мая.
Напомним, ранее 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.
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В Николаеве и области до конца суток 4 мая объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.
– В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза, местами дождь, шквал 15-20 м/с, местами град, - отмечают синоптики.
Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня. Также синоптики обещают дожди и 5-го мая.
Напомним, ранее 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.