Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов, фото пресс-службы партии "Наш край"

Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин совместно с первым заместителем главы облсовета Тахиром Садридиновым собираются провести 8 мая сессию и окончательно забрать у ОГА право управлять коммунальным имуществом области.

Об этом в комментарии коррепонденту НикВести заявил Юрий Кормышкин.

По словам депутата, что после совещания с первым заместителем главы Николаевского областного совета Тахиром Садридиновым было принято решение созвать на эту пятницу сессию облсовета и на ней рассмотреть вопрос окончательной передачи коммунального имущества в управления облсовета. Он также отметил, что сейчас этот вопрос решается с главой облсовета Викторией Москаленко.

— Сегодня мы обсуждали этот вопрос с первым заместителем главы областного совета Тахиром Садридиновым, и мы хотим провести сессию в пятницу. Сегодня он общается с Викторией Викторовной (Москаленко, - прим.), чтобы она дала распоряжение о проведении сессии в эт пятницу. Если бы ОГА не подала предложение освободить 400 предпринимателей от арендной платы, которые арендуют коммунальное имущество, на время пандемии за полдня до сессии, то мы бы приняли решение о принятии коммунального имущества в собственность областного совета. Но, так как мы не хотим, чтобы предприниматели думали, что депутаты областного совета занимаются политикой, мы взяли паузу на неделю. Мы в пятницу соберемся и вынесем этот вопрос, — сказал Юрий Кормышкин.

Стоит отметить, что по словам Юрия Кормышкина, после обсуждения вопроса о создании управления коммунального имущества в структуре Николаевского облсовета депутаты предварительно утвердили и кандидатуру его возможного руководителя в лице Елены Донченко.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.

В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник выступил против идеи забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.