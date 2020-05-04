Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «РБК-Украина».

«По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

Напомним, возбудить уголовное дело против Венедиктов НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску активиста Сергея Стерненка.