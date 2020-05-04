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Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «РБК-Украина».
«По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.
Напомним, возбудить уголовное дело против Венедиктов НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску активиста Сергея Стерненка.
Ранее журналисты сообщили, что брат генпрокурора Ирины Венедиктовой работал в компаниях, принадлежащих семье главы МВД Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому.
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Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «РБК-Украина».
«По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.
Напомним, возбудить уголовное дело против Венедиктов НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску активиста Сергея Стерненка.
Ранее журналисты сообщили, что брат генпрокурора Ирины Венедиктовой работал в компаниях, принадлежащих семье главы МВД Арсена Авакова и его бизнес-партнеру, бывшему депутату Игорю Котвицкому.