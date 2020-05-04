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Народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже поправился от коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня, 4 мая, он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
«После проведенного обследования заключение врачей однозначено: я абсолютно здоров», — написал он.
Напомним, у внефракционного народного депутата Вадима Новинского подтвердили инфицирование коронавирусом 15 апреля.
Напомним, сегодня в Николаевской области был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19. С подозрением на коронавирус мужчина был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 17 апреля.
Стоит отметить, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых случая коронавируса. При этом, всего в области зафиксировано 163 случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.
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Народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже поправился от коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня, 4 мая, он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
«После проведенного обследования заключение врачей однозначено: я абсолютно здоров», — написал он.
Напомним, у внефракционного народного депутата Вадима Новинского подтвердили инфицирование коронавирусом 15 апреля.
Напомним, сегодня в Николаевской области был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19. С подозрением на коронавирус мужчина был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» 17 апреля.
Стоит отметить, что по состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых случая коронавируса. При этом, всего в области зафиксировано 163 случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.