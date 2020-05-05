По состоянию на 10 утра 5 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 165 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.

Из всех 165 подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 11 человек;

- Южноукраинск - 24 человека;

- Первомайск - 5 человек;

- Арбузинский район - 5 человек;

- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

- Доманевский район - 53 человека;

- Новоодесский район - 21 человек;

- Николаевский район - 1 человек;

- Казанковский район - 1 человек;

- Врадиевский район - 2 человека;

- Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 9. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5; за сутки - 1.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19, из них: 2 были госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 14 было назначено амбулаторное лечение.

Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 496, госпитализировано за весь период - 178 человек, назначено амбулаторное лечение - 318 лицам.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19