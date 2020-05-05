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По состоянию на 10 утра 5 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 165 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 165 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 11 человек;
- Южноукраинск - 24 человека;
- Первомайск - 5 человек;
- Арбузинский район - 5 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
- Доманевский район - 53 человека;
- Новоодесский район - 21 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Врадиевский район - 2 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 9. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5; за сутки - 1.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19, из них: 2 были госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 14 было назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 496, госпитализировано за весь период - 178 человек, назначено амбулаторное лечение - 318 лицам.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19
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По состоянию на 10 утра 5 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 165 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 40.
Из всех 165 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 11 человек;
- Южноукраинск - 24 человека;
- Первомайск - 5 человек;
- Арбузинский район - 5 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
- Доманевский район - 53 человека;
- Новоодесский район - 21 человек;
- Николаевский район - 1 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Врадиевский район - 2 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 9. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5; за сутки - 1.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 16 человек с подозрением на COVID-19, из них: 2 были госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 14 было назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 496, госпитализировано за весь период - 178 человек, назначено амбулаторное лечение - 318 лицам.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19