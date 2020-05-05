В Николаевской области пытались напечатать газету, используя логотип издания «Маяк», которая распространяется в Николаевском районе.

Об этом сообщает Институт массовой информации в Николаевской области со ссылкой на слова редактора газеты «Маяк» Юлии Ткач.

Она рассказала, что ей стало известно о том, что в Николаевскую областную типографию обратились с просьбой напечатать тираж газеты с логотипом «Маяк». Заказчик остался неизвестным, в макете «газеты» отсутствуют данные о заказчике, юридический адрес, контакты, номер лицензии печатного издания и ответственном за выпуск.

— Почти все газетные полосы занимают публикации о депутате Николаевского областного совета, избранного от округа в Николаевском районе, Игоре Ивануне. В частности, есть материалы о его депутатской и предпринимательской деятельности. Например, одна из полос посвящена «отзывам» владельцев земель, которые работают с Игорем Ивануной и которым он якобы помог ее оформить. Первая полоса газеты начинается публикацией об открытии рынка земли и мнениями экспертов по этому поводу. Одним из них также стал сам Игорь Ивануна, - рассказала Юлия Ткач.

Она предоставила копию экземпляра «фейковой» газеты, а также для примера фото первой страницы одного из последних выпусков районной газеты «Маяк». На фото видно, что неизвестные пытаются воспользоваться именем районной газеты, чтобы распространить среди жителей Николаевского района под видом независимого СМИ нужную заказчику информацию.

Районная газета "Маяк" "Клон" газеты

Как сообщает представитель ИМИ, Николаевская областная типография отказалась печатать такую «газету». Однако, редактор «Маяка» Юлия Ткач предполагает, что ее могут напечатать частные типографии Николаева или других городов. В таком случае, редакция газеты намерена обращаться в правоохранительные органы и Антимонопольный комитет Украины.