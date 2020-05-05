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Власти Черновицкой области заявили о том, что не планируют существенно смягчать меры карантина до 22 мая, в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе.
Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
По его словам, количество больных COVID-19 в регионе остается высоким и продолжает расти.
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя области. При этом, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще около 2,5 тысяч человек имеют подозрение на заражение.
— Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение, – сообщил Сергей Осачук.
Напомним, что в городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.
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Власти Черновицкой области заявили о том, что не планируют существенно смягчать меры карантина до 22 мая, в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе.
Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
По его словам, количество больных COVID-19 в регионе остается высоким и продолжает расти.
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя области. При этом, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще около 2,5 тысяч человек имеют подозрение на заражение.
— Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение, – сообщил Сергей Осачук.
Напомним, что в городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.