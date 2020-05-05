Власти Черновицкой области заявили о том, что не планируют существенно смягчать меры карантина до 22 мая, в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, количество больных COVID-19 в регионе остается высоким и продолжает расти.

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя области. При этом, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще около 2,5 тысяч человек имеют подозрение на заражение.

— Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение, – сообщил Сергей Осачук.

Напомним, что в городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.