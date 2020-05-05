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В Украине начали восстанавливать леса, которые были повреждены в результате пожаров.
Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает Правительственный портал.
По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.
— По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров, - сказал Андрей Заблоцкий.
Он отметил, что две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, из-за чего возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры, а лесники начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.
— Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли, - сказал Андрей Заблоцкий.
Напомним, что по состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
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В Украине начали восстанавливать леса, которые были повреждены в результате пожаров.
Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает Правительственный портал.
По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.
— По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров, - сказал Андрей Заблоцкий.
Он отметил, что две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, из-за чего возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры, а лесники начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.
— Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли, - сказал Андрей Заблоцкий.
Напомним, что по состоянию на вечер субботы 2 мая все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.