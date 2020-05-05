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Национальное антикоррупционное бюро не возбудило уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы».
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Слово и дело».
— По фактам освещенным в сюжете программы «Схемы» относительно возможного декларирования недостоверной информации генеральным прокурором уголовные производства детективами Национального бюро не регистрировались, – сообщили в ведомстве.
Как известно, журналисты программы «Схемы» сообщали, что генпрокурор Венедиктова проживает в центре Киева в элитном старом доме в квартире, оформленной на других людей. При этом она отказалась сообщить на запрос журналистов, как давно они с мужем живут по этому адресу и на каком основании. Также генпрокурор не объяснила, почему они не указали пользование недвижимостью в Киеве в декларации за 2019 год, хотя оба уже работали в столице.
В своих декларациях, поданных в марте 2020 года, Венедиктова и ее муж-госслужащий Денис Колесник отметили, что их фактическим местом проживания в 2019 году был поселок городского типа Высокий под Харьковом, и не указали, каким недвижимым имуществом пользовались в Киеве.
При этом, Колесник получил работу в столице еще в ноябре 2019 года, Венедиктова стала народным депутатом в августе 2019-го, а до этого принимала активное участие в работе штаба как на президентских выборах весной, так и на парламентских летом.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.
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Национальное антикоррупционное бюро не возбудило уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы».
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Слово и дело».
— По фактам освещенным в сюжете программы «Схемы» относительно возможного декларирования недостоверной информации генеральным прокурором уголовные производства детективами Национального бюро не регистрировались, – сообщили в ведомстве.
Как известно, журналисты программы «Схемы» сообщали, что генпрокурор Венедиктова проживает в центре Киева в элитном старом доме в квартире, оформленной на других людей. При этом она отказалась сообщить на запрос журналистов, как давно они с мужем живут по этому адресу и на каком основании. Также генпрокурор не объяснила, почему они не указали пользование недвижимостью в Киеве в декларации за 2019 год, хотя оба уже работали в столице.
В своих декларациях, поданных в марте 2020 года, Венедиктова и ее муж-госслужащий Денис Колесник отметили, что их фактическим местом проживания в 2019 году был поселок городского типа Высокий под Харьковом, и не указали, каким недвижимым имуществом пользовались в Киеве.
При этом, Колесник получил работу в столице еще в ноябре 2019 года, Венедиктова стала народным депутатом в августе 2019-го, а до этого принимала активное участие в работе штаба как на президентских выборах весной, так и на парламентских летом.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества.