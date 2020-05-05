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Студенты Николаевского национального аграрного университета стали победителями Международного конкурса студенческих научных работ «Black Sea Science 2020», который проводился с целью расширения международных связей и активизации научной работы студентов.
Об этом сообщили в университете.
Александр Геращенко, студент факультета агротехнологий, завоевал второе место за работу «Экологические аспекты технологии no-till в условиях Южной Степи Украины» по направлению «Экология и охрана окружающей среды». Руслан Чурило, студент инженерно-энергетического факультета, занял третье место за работу «Определение рациональных геометрических соотношений однофазных электромагнитных систем с прямоугольными сечениями стержней» по направлению «Энергетика и энергоэффективность».
Всего на конкурс было подано 202 работы из 13 стран мира, в том числе 57 работ из зарубежных университетов, из которых 9 были разработаны в совместительстве с украинскими высшими учебными заведениями. Работы поступили из 29 зарубежных университетов, таких стран как Франция, Греция, Китай, Македония, Литва, Польша, Словакия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Молдова.
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Студенты Николаевского национального аграрного университета стали победителями Международного конкурса студенческих научных работ «Black Sea Science 2020», который проводился с целью расширения международных связей и активизации научной работы студентов.
Об этом сообщили в университете.
Александр Геращенко, студент факультета агротехнологий, завоевал второе место за работу «Экологические аспекты технологии no-till в условиях Южной Степи Украины» по направлению «Экология и охрана окружающей среды». Руслан Чурило, студент инженерно-энергетического факультета, занял третье место за работу «Определение рациональных геометрических соотношений однофазных электромагнитных систем с прямоугольными сечениями стержней» по направлению «Энергетика и энергоэффективность».
Всего на конкурс было подано 202 работы из 13 стран мира, в том числе 57 работ из зарубежных университетов, из которых 9 были разработаны в совместительстве с украинскими высшими учебными заведениями. Работы поступили из 29 зарубежных университетов, таких стран как Франция, Греция, Китай, Македония, Литва, Польша, Словакия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Молдова.