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Об этом сообщают «Донбас.Реалии» со ссылкой на медика с одного из заведений ОРДЛО.
Сообщается, что по меньшей мере заболели главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.
В то же время, 4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.
В свою очередь руководство боевиков «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляло о закрытии поликлинического отделения этой больницы «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».
Напомним, 21 марта глава так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник подписал указ, которым запретил въезд на территорию «ЛНР» со стороны Украины.
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Об этом сообщают «Донбас.Реалии» со ссылкой на медика с одного из заведений ОРДЛО.
Сообщается, что по меньшей мере заболели главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.
В то же время, 4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.
В свою очередь руководство боевиков «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляло о закрытии поликлинического отделения этой больницы «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».
Напомним, 21 марта глава так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник подписал указ, которым запретил въезд на территорию «ЛНР» со стороны Украины.