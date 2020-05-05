Об этом сообщают «Донбас.Реалии» со ссылкой на медика с одного из заведений ОРДЛО.

Сообщается, что по меньшей мере заболели главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.

В то же время, 4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.

В свою очередь руководство боевиков «ЛНР» о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляло о закрытии поликлинического отделения этой больницы «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».

Напомним, 21 марта глава так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник подписал указ, которым запретил въезд на территорию «ЛНР» со стороны Украины.