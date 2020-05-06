С 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия у них масок.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

По его словам, в общественный транспорт по-прежнему не будут пускать людей без масок, а также перевозить разрешено только сидячих пассажиров.

— Вопрос действительно комплексный. С одной стороны, ослабление с 11 мая правил регулирования проезда в общественном транспорте дает возможность перемещаться всем сидячим местам в масках. Все, кто заходит в транспорт должны сидеть и быть в масках. На сегодняшний день тот объем транспортных средств, который у нас есть, не на сто процентов удовлетворяет потребность горожан, но сегодня нет критической ситуации. У нас все равно остаются ограничения на утренние и вечерние перевозки пожилых людей. При этом, я очень надеюсь, что эти люди будут пользоваться транспортом в течение дня, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал,11 мая каждый житель Николаева сможет воспользоваться услугами общественного транспорта без предъявления пропусков.