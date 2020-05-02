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Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, с 11 мая каждый житель Николаева сможет воспользоваться услугами общественного транспорта без предъявления пропусков.
— Я думаю, что с 11 мая уже весь транспорт поедет в привычном для людей режиме. Но в транспорте можно будет перемещаться исключительно в масках и на сидячих местах. Будут сняты ограничения по типам людей, которых можно будет перевозить, то есть, не только людей определенных профессий, а всех горожан, – заявил Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, с 11 мая каждый житель Николаева сможет воспользоваться услугами общественного транспорта без предъявления пропусков.
— Я думаю, что с 11 мая уже весь транспорт поедет в привычном для людей режиме. Но в транспорте можно будет перемещаться исключительно в масках и на сидячих местах. Будут сняты ограничения по типам людей, которых можно будет перевозить, то есть, не только людей определенных профессий, а всех горожан, – заявил Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.