|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра,на сегодняшний день все работы для запуска новой линии завершены..
— Сразу же, как только будет возобновлена работа общественного транспорта в городе, мы запустим сразу же троллейбусную линию на Намыве. У нас уже все готово. Сейчас осталось только, что называется, подкрасить остановки и ы все запускаем , – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, что 29 декабря 2019 года, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв». При этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, троллейбусную линию планируют запустить в конце января 2020 года.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра,на сегодняшний день все работы для запуска новой линии завершены..
— Сразу же, как только будет возобновлена работа общественного транспорта в городе, мы запустим сразу же троллейбусную линию на Намыве. У нас уже все готово. Сейчас осталось только, что называется, подкрасить остановки и ы все запускаем , – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, что 29 декабря 2019 года, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв». При этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, троллейбусную линию планируют запустить в конце января 2020 года.