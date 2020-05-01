Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы новой троллейбусной линии на Намыве после возобновления работы общественного транспорта по всему городу.

Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По словам мэра,на сегодняшний день все работы для запуска новой линии завершены..

— Сразу же, как только будет возобновлена работа общественного транспорта в городе, мы запустим сразу же троллейбусную линию на Намыве. У нас уже все готово. Сейчас осталось только, что называется, подкрасить остановки и ы все запускаем , – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что 29 декабря 2019 года, в Николаеве протестировали новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв». При этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, троллейбусную линию планируют запустить в конце января 2020 года.