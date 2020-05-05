Об этом в Facebook сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, опубликовав копию соответствующего документа.

Шабунин отметил, что в 2015 году Говда был назначен прокурором Одесской области. В том же году Говда был заместителем Шокина.

В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко назначил его прокурором Киева.

Виталий Шабунин подчеркнул, что на этой должности Роман Говда закрыл дело Станислава Толстошеева, который в январе 2016 года на внедорожнике Mercedes насмерть сбил в Киеве 74-летнюю Надежду Прилуцкую.

В декабре 2019 Романа Говду уволили по собственному желанию.

Отдел, который возглавлял Роман Говда в ГПУ во времена Виктора Пшонки, осуществлял «надзор за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины».

«То есть во время Революции Достоинства Говда возглавлял отдел, давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативниками центрального аппарата МВД под руководством Виталия Захарченко. Новые лица Зеленского на марше», — написал Шабунин.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не возбудило уголовное производство по факту возможного недекларирования квартиры в Киеве генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, о чем снимали сюжет журналисты программы «Схемы»