Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что сейчас нельзя принимать решения об исключении из состава фракции скандальных нардепов, потому что от этого в первую очередь пострадает политическая сила.

Об этом Давид Арахамия сказал в интервью журналу «Новое время».

Отвечая на вопрос о деятельности народных депутатов - мажоритарщиков Максима Бужанского и Александра Дубинского, Давид Арахамия высказал сожаление, что Верховная Рада в начале созыва так и не приняла решение об императивном мандате. Это ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. По мнению главы фракции «Слуга народа», так было бы намного проще управлять фракцией.

— Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат. Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче. Если сейчас говорить об исключении кого-то из фракции, то мы от этого пострадаем как политическая сила значительно больше, чем те люди, которые будут исключены, и это мы уже увидели. Поэтому исключать кого-то уже тоже не вариант, - сказал Давид Арахамия.

Он пояснил, что есть люди, заинтересованные в исключении хотя бы одного или двух нардепов из состава фракции «Слуга народа». Давид Арахамия считает, что в таком случае из фракции под любыми предлогами выйдут еще до 20 человек, а это приведет к потере статуса монобольшинства в парламенте.

— На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию. Поверьте, этого многие хотят, - сказал Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с народным депутатом Николаем Тищенко за его работу ресторана «Велюр» в период карантина.