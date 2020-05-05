|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что сейчас нельзя принимать решения об исключении из состава фракции скандальных нардепов, потому что от этого в первую очередь пострадает политическая сила.
Об этом Давид Арахамия сказал в интервью журналу «Новое время».
Отвечая на вопрос о деятельности народных депутатов - мажоритарщиков Максима Бужанского и Александра Дубинского, Давид Арахамия высказал сожаление, что Верховная Рада в начале созыва так и не приняла решение об императивном мандате. Это ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. По мнению главы фракции «Слуга народа», так было бы намного проще управлять фракцией.
— Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат. Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче. Если сейчас говорить об исключении кого-то из фракции, то мы от этого пострадаем как политическая сила значительно больше, чем те люди, которые будут исключены, и это мы уже увидели. Поэтому исключать кого-то уже тоже не вариант, - сказал Давид Арахамия.
Он пояснил, что есть люди, заинтересованные в исключении хотя бы одного или двух нардепов из состава фракции «Слуга народа». Давид Арахамия считает, что в таком случае из фракции под любыми предлогами выйдут еще до 20 человек, а это приведет к потере статуса монобольшинства в парламенте.
— На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию. Поверьте, этого многие хотят, - сказал Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с народным депутатом Николаем Тищенко за его работу ресторана «Велюр» в период карантина.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что сейчас нельзя принимать решения об исключении из состава фракции скандальных нардепов, потому что от этого в первую очередь пострадает политическая сила.
Об этом Давид Арахамия сказал в интервью журналу «Новое время».
Отвечая на вопрос о деятельности народных депутатов - мажоритарщиков Максима Бужанского и Александра Дубинского, Давид Арахамия высказал сожаление, что Верховная Рада в начале созыва так и не приняла решение об императивном мандате. Это ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых его мандат может быть отозван. По мнению главы фракции «Слуга народа», так было бы намного проще управлять фракцией.
— Знаете, роковая ошибка, которую мы совершили в самом начале: нужно было принимать императивный мандат. Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче. Если сейчас говорить об исключении кого-то из фракции, то мы от этого пострадаем как политическая сила значительно больше, чем те люди, которые будут исключены, и это мы уже увидели. Поэтому исключать кого-то уже тоже не вариант, - сказал Давид Арахамия.
Он пояснил, что есть люди, заинтересованные в исключении хотя бы одного или двух нардепов из состава фракции «Слуга народа». Давид Арахамия считает, что в таком случае из фракции под любыми предлогами выйдут еще до 20 человек, а это приведет к потере статуса монобольшинства в парламенте.
— На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию. Поверьте, этого многие хотят, - сказал Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с народным депутатом Николаем Тищенко за его работу ресторана «Велюр» в период карантина.