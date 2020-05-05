Президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с народным депутатом Николаем Тищенко за его работу ресторана «Велюр» в период карантина.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время программы «Свобода слова» на канале ICTV, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что депутат допустил большую ошибку за работу ресторана.

— У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это будет пример для других депутатов. Если ты народный депутат — не надо делать из себя какого-то царя, — заявил Кирилл Тимошенко.

По его словам, сейчас ресторан Тищенко уже не работает.

— Во-первых, ресторан уже не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь для всей фракции, да и для других фракций это будет примером, что нельзя так делать. Это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал, — добавил Кирилл Тимоешнко.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.

Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи. Он пообещал заплатить штраф, если его ресторан нарушил условия карантина.