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Со вторника, 12 мая, в Днепре будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в рамках ослабления карантинных мер.
Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев, передает пресс-служба горсовета.
Согласно новым правилам пользования общественным транспортом пассажирам необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).
— Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление, — заявил Игорь Маковцев.
По его словам, некоторые маршруты возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме. В то же время, некоторые маршруты будут перевозить пассажиров по утвержденной на время карантина схеме движения.
Кроме того, 6 мая в Днепре будут открыты дополнительные пункты выдачи специальных билетов, которые будут работать в будни (понедельник-пятница) с 10 до 16 часов. Предусмотрено открытие пяти новых пунктов — в Днепровском горсовете, Самарском и Новокодацком райсоветах города, на АТП 11205 и в троллейбусном депо №2 КП «ДЭТ».
Напомним, кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.
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Со вторника, 12 мая, в Днепре будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в рамках ослабления карантинных мер.
Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев, передает пресс-служба горсовета.
Согласно новым правилам пользования общественным транспортом пассажирам необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).
— Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление, — заявил Игорь Маковцев.
По его словам, некоторые маршруты возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме. В то же время, некоторые маршруты будут перевозить пассажиров по утвержденной на время карантина схеме движения.
Кроме того, 6 мая в Днепре будут открыты дополнительные пункты выдачи специальных билетов, которые будут работать в будни (понедельник-пятница) с 10 до 16 часов. Предусмотрено открытие пяти новых пунктов — в Днепровском горсовете, Самарском и Новокодацком райсоветах города, на АТП 11205 и в троллейбусном депо №2 КП «ДЭТ».
Напомним, кабинет Министров Украины планирует после 11 мая ввести в стране адаптивный карантин, который можно будет усиливать в отдельных регионах, в случае там вспышки коронавируса.