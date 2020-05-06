Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала заявила, что сотрудники областного лабцентра МЗ Украины разглашают информацию о результатах анализов ее сотрудников третьим лицам и оказывают давление на медучреждение.

Об этом она заявила в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

По ее словам, члены областного штаба по ликвидации последствий ЧС и «Николаевского областного лабораторного центра МЗ Украины» передают посторонним лицам информацию о результатах тестирования на COVID-19 медицинских работников.

– К сожалению, мы столкнулись с тем, что со стороны членов штаба, сотрудников лабцентра существует разглашение информации по телефону о случаях (заболевания, - прим.) что есть недопустимо. Были случаи, когда результаты анализа передаются посторонним людям, но не направляются в то заведение, которое направил материал, - заявила Светлана Федорова.

Помимо этого, она рассказала, что было принято решение зашифровать имена медработников областной инфекционной больницы, поскольку это разрешено приказом МОЗ. Однако в лабораторном центре продолжают настаивать на предоставлении данных о врачах.

– Нам стали закидывать, я получила письмо, что центр не будет исследовать материал, хотя его взяли в работу, если мы не напишем фамилии, имена, отчества. С нас требовали персональные данные, согласие на которые не давали мои работники, потому что мы не доверяем тем людям, кто по телефону рассказывают об анализах исследований, - утверждает главный врач областной инфекционной больницы, - рассказывает главврач.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента.

В свою очередь, Светлана Федорова заявила, что оправдано критикует действия штаба борьбы с COVID-19 на Николаевщине.