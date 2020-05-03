Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента.

Об этом шла речь во время заседания областного Штаба по ликвидации последствий пандемии Covid-19, видеозапись которого в Facebook опубликовал Олег Мудрак.

Губернатор отметил, что за критикой работы штаба «стоят ещё люди», и подобная антиреклама делается для «пиара». Он поручил членам штаба запретить своим подчиненным комментировать ситуацию в области и подчеркнул, что это могут делать только главы тех или иных направлений. Глава ОГА добавил, что из-за неправдивой информации он вынужден оправдываться перед Офисом Президента Украины.

— Нарушена субординация. Вместо главврача области дают комментарий с антирекламой всей области люди. Я понимаю, что это пиар, что за этим стоят ещё люди. Я-то объяснился перед Офисом, объяснился, но есть другие моменты. Когда всё закончится — тогда сядем и поговорим, кто справился или нет, где были ошибки. Не должно быть лебедь, рак и щука, когда есть главврач, а кто-то выходит и комментирует, что главврач не работает. А мне задают вопрос в Офисе: если есть человек, который занимает позицию главврача, зачем главврач? Мне приходится объяснять, почему такая ситуация, политическая, подчеркиваю. Не рабочая. Всех призываю поговорить со своими подчиненными, что кроме вас комментарии по вашим направлениям никто не даёт, - рассказал Александр Стадник.

По его словам, публикуемая в СМИ информация о работе штаба является неправдивой, а сам он подвергается из-за неё критике.

— Кто-то хайпует, так не должно быть, нельзя так делать. Потом бардак получается. И это неправда, что рассказывают. Вы же не знаете, что на меня летит. Я не жалуюсь, я же мужчина. Раз пропустили статью — промолчали, два пропустили, пошла третья и пойдет четвертая и пятая. В конечном всем скажут: «Штаб вообще никчемный, разгоните нафиг его». Я молчать не буду, - отметил Александр Стадник.

Также он ответил главному врачу Николаевской областной инфекционной больницы Светлане Федоровой, которая заявляла, что работа штаба «велась для галочки», заявив, что она не имела права на такие высказывания и призвал её предложить свой вариант фунционирования штаба.

— Какое вы имеете право говорить на всю Украины, что штаб работает для галочки, что это филькина грамота. Так не должно быть. Да, это Светлана Федорова. Со всем уважением к ней. Если она видит, что что-то не так и штаб тут никчемный, то пусть предложит другой вариант. Пусть придет к нам и скажет, как организовать работу, чтобы она была правильной. А мы отойдем в сторону и посмотрим, а со стороны будем говорить, что так, что не так, легко говорить, - заявил Александр Стадник.

Глава ОГА рассказал, что заявление начальника УСБУ Виталия Герсака о нарушении стандарта пробирок и некачественных реагентах при анализах на коронавирус «хайпануло» в Украине, и получилась «нехорошая картина» о ситуации с COVID-19 в области, за которую ему пришлось оправдываться.

— Пошло у нас резкое возростание инфекционных, мы ждали этого. Это не значит, что кто-то может себе позволить давать спецслужбам некорректную и неправильную информацию, про пробирки. Я уже во всем разобрался: кто, что, кому, почему руководитель СБУ на сессии зачитал эти пробирки, которые вообще никакого отношения не имеют. Потому что есть нормы и стандарты. Чтобы говорить об этом, это тоже надо учитывать. А вся Украина хайпанула: «Ё-маё, что это Николаевская область пошла на опережение». И плюс еще три поста и получилась полная нехорошая картина. А теперь мне приходится оправдываться, - подытожил Александр Стадник.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.

Ранее она заявляла, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.