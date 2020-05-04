Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что оправдано критикует действия штаба борьбы с COVID-19 на Николаевщине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента. Об этом он рассказал во время заседания областного Штаба по ликвидации последствий пандемии коронавируса.

Тогда же глава ОГА ответил Светлане Федоровой, которая заявляла, что работа штаба «велась для галочки», заявив, что она не имела права на такие высказывания и призвал её предложить свой вариант функционирования штаба.

Светлана Федорова ответила на заявление губернатора, что имеет непосредственное отношение к ситуации с COVID-19 в области. Также она добавила, что заявляла губернатору, что с исследованиями в Николаевском лабораторном центре на коронавирус «что-то не так», однако он не отреагировал.

— Вообще-то я имею отношение к ситуации с коронавирусом, Александр Васильевич. Причем самое непосредственное. Вспомните нашу первую встречу (и единственную, и последнюю) месяц назад в ОГА. Ещё до первого случая официального. Как я четко озвучила Вам (не в СМИ, не в ФБ), что больные есть, что клинически они есть четко, что с исследованиями в лабораторном центре, мягко говоря, что-то не так. Вы не захотели встречаться один на один, как сделал бы любой руководитель, желающий знать правду. Вы, в присутствии помощницы и моего начальника, думали, что я побоюсь сказать Вам в лицо правду? И о больных в том числе, об исследованиях, о том, что люди увольняются? Вы показали мне какое то странное видео с главврачом Первомайской ЦРБ, с намеком, что так делать нельзя (коллега говорил об отсутствии защитных средств) и спросили почему я «ио». Да потому что Ваш зам А.А. Трайтли незаконно разорвал со мной подписанный на 5 лет контракт, но мне это не важно, - заявила Светлана Федорова.

Она рассказала, что знала о том, что первому больному COVID-19 на Николаевщине «нарисуют» отрицательный диагноз и отправят на лечение в Киев, а в Штабе «доклады рисуют» о реальной ситуации с заболеванием.

— Вспоминаем 22 марта, больной З. Житель города Николаева. 22.03 госпитализирован к нам в больницу, стабилизировали, получил весь комплекс возможного лечения за 2 дня, четко вижу «корону», четко понимаю, что снова нарисуют «отрицательный», поэтому не то, что не возражала, а была очень «за» его отъезд в Киев, в Александровскую больницу. Где и было получено подтверждение «короны». Я узнаю об этом вечером. Пытаюсь достучаться до лабцентра (в последствии - Штаб), сообщаю четко, по вертикали: потому что это больной! который! имел контакты! в городе! знаете, что я слышу в ответ? «Вечер, не будем тревожить губернатора, говорить ему не станем. А завтра тоже говорить не станем, чтоб СМИ не «прознали», и подобные славные речи от тех, кто сейчас с вами в Штабе доклады рисуют. Потом рассказали обтекаемую сказку, мол, был больной, но не у нас, а в Киеве, и в статистику его не вписали, - отметила Светлана Федорова.

По её словам, Штаб по борьбе с COVID-19 не выполняет свои функции анализа эпид.ситуации и её прогноза, а только даёт статистику.

— «Что всё плохо. Что Штаб собирается просто поговорить...» (цитата из заявления Александра Стадника - прим.) Александр Васильевич, к сожалению — да. Всё плохо. И Штаб — для галочки. Иначе статистика по области была бы другая. И случаи заболевших медработников, в том числе. Постараюсь объяснить очень просто: Штаб прописал в своих функциях анализ эпид.ситуации и прогноз ...и где? Статистика это не анализ и не прогноз. И Штаб «никакой» по причине отсутствия информации о выполнении решений штаба, - акцентировала Светлана Федорова.

Она добавила, что собираемая им статистика не имеет важной роли при анализе ситуации с коронавирусом в области.

Главврач инфекционки отметила, что власти необходимо прислушаться к альтернативным мнениям и улучшить свою работу.

— Александр Васильевич, не рекламировать нужно сейчас область, это на мой взгляд. А поддерживать, прислушиваться к мнениям альтернативным, и пытаться найти взаимопонимание. Для примера: ну не правильно, когда начальник Штаба сообщает родственникам больного (а если это не родственник, а?, телефон ведь) по телефону результаты анализа ПЦР, при этом не выдав результаты лечебному учреждению, которое делало набор анализа. Ну неправильно было не выдавать по нескольку дней результаты ПЦР, имея их в наличии. Ну неправильно задерживать на 2 дня результаты, потому как пятница и Вы в Киеве, - рассказала Светлана Федорова.

Она заявила, что участники Штаба по борьбе с коронавирусом даже не посещали инфекционную больницу, не были в её отделениях и не общались с медицинским персоналом.

— Никто из Штаба не был в больнице. Не считая дня, когда приезжал Главный Санитарный Врач Украины, заместитель министра В.К. Ляшко. Кстати, в отличии от Вас и Ваших замов он не побоялся войти в больницу, в отделение, поговорить с персоналом (от нянечек, санитарок, до врачей). И мы с ним говорили. Один на один. Почему Вы категорически не хотите слышать и видеть? Почему обвиняете меня в том, что якобы кто-то влияет на меня? На меня нельзя повлиять, - добавила Светлана Федорова.

Главврач акцентировала, что именно подчиненные губернатора, в частности заместитель Александр Трайтли, «делают что-то неправильно», и если бы не работа Управления здравоохранения, то в области наступил бы коллапс медпмощи.

— Александр Васильевич, ваши подчиненные (Ваш зам Трайтли, Ваш Штаб) делают, говоря Вашими словами «что-то неправильно». А наше Управление Здравоохранения, как раз и есть тот буфер, который бьется между медиками и дурацкими поступками чиновников. И если б не нормальная работа нашего Управления, мы бы уже имели коллапс медпмощи на Николаевщине. А Вы теперь ещё и жилы из них тянете из-за меня. Вызовите меня к себе, в чем проблема? Или давайте проведем открытую встречу на ТВ, например, чтобы услышали бы нас все. Ну, простите, если невольно навредили репутации. Но не я, поверьте. А действия Ваших подчиненных. Пока я на должности и на месте. И я буду продолжать говорить о нашей работе, нравится Вам, Александр Васильевич это или нет. Два месяца я просила о коммуникации со Штабом. За эти два месяца провальной работы Штаба, не будучи его членом, я готова нести ответственность вместе со всеми. В этой ситуации все мы звенья одной цепи, - подытожила Светлана Федорова.