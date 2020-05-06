Народные депутаты Украины, в частности, 4 николаевских нардепа от партии «Слуга народа», обратилась в Конституционный Суд Украины с просьбой объяснить слова о «достойных условиях жизни», которые содержатся в преамбуле Конституции.

Об этом свидетельствует конституционное представление 142 народных депутатов относительно официального толкования положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины, пишут НикВести.

В положении, которое просят истолковать нардепы, сказано, что Верховная Рада Украины принимала Конституцию, заботясь об обеспечении достойных условий жизни человека: «Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей... заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни... принимает эту Конституцию — Основной Закон Украины».

Нардепы просят суд объяснить, какие условия жизни человека следует считать достойными, что есть показателем достойных условий жизни в системной их связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13, части 5 статьи 17 Конституции Украины.

— Просим предоставить официальное толкование положений абзаца 4 преамбулы Конституции Украины, а именно слов «достойных условиях жизни» в контексте вопроса: какие условия жизни человека стоит считать достойными, что является показателем достойных условий жизни, - сказано в обращении нардепов.

При этом привлечь к участию в указанном конституционном производстве нардепы просят главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

Стоит отметить, что среди николаевских нардепов конституционное представление подписали Ирина Аллахвердиева, Максим Дырдин, Игорь Негулевский, Александр Пасечный и Александр Гайду.

Напомним, что в партии «Слуга народа» не будут вносить изменения в закон «О местных выборах».