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Кабинет Министров разрешил осуществлять грузовые перевозки через автомобильный пункт пропуска «Рава-Русская» и Скадовский морской торговый порт.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении.
Отмечается, что его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.
— Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, возобновление работы пункта пропуска «Рава-Русская» позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша.
Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.
Напомним, что с 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия у них масок.
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Кабинет Министров разрешил осуществлять грузовые перевозки через автомобильный пункт пропуска «Рава-Русская» и Скадовский морской торговый порт.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении.
Отмечается, что его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.
— Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, возобновление работы пункта пропуска «Рава-Русская» позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша.
Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.
Напомним, что с 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия у них масок.