Кабинет Министров разрешил осуществлять грузовые перевозки через автомобильный пункт пропуска «Рава-Русская» и Скадовский морской торговый порт.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении.

Отмечается, что его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.

— Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу, - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В то же время, возобновление работы пункта пропуска «Рава-Русская» позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП «Ягодин» и «Краковец» для автомобильного сообщения с Республикой Польша.

Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.

Напомним, что с 11 мая в общественный транспорт Николаева будут пускать без пропусков, однако будут действовать ограничения по количеству пассажиров и наличия у них масок.