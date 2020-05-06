Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется на восстановление водного сообщения с Малой Коренихой после 11 мая.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что городская власть уже обратилась в администрацию с просьбой о возобновлении перевозок, однако точного результата пока не получено.

– Мы обратились в Администрацию речных портов, чтобы они уже запустили транспорт на Корениху. Ждем ответ. Очень надеемся, что после 11 мая они запустят. Это не подчиняемая городской власти структура, но мы понимаем, что есть договорённость о том, что люди могут перемещаться и они позволят это сделать. Тем более, на катерах, на верхней палубе, где люди фактически ездят на свежем воздухе. Будем мониторить эту ситуацию, - сказал мэр.

Напомним, ранее отмечалось, что сообщение в Малую Корениху не будет налажено до окончания карантина.